Три часа ни о чем: как украинцы отреагировали на пресс-конференцию Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского вызвала негативные впечатления у украинцев.

Ими они без стеснения поделились в соцсетях.

Прежде всего, от пользователей не укрылся тот факт, что Зеленский изрядно нервничал и переживал. Это напряжение, как минимум, выдавали его споры с журналистами.

"Тщательно готовился, как актер, сценарий изучил хорошо. По содержанию были проблемы, по форме также, но меньше", - написал политтехнолог Виталий Бала.

Такое же мнение высказал и Александр Дубинский, который констатировал, что "говорить без суфлера и не по заученному тексту" у Зеленского "получается откровенно плохо".

Другие пользователи были менее корректны в высказываниях.

При этом пользователи не смогли простить Зеленскому хвалебных отзывов про Олега Татарова.

Но не все были столь категоричными.

"Из положительного очевидно за 2 года очень сильный прогресс в осознании проблем работы государства и компетенции во многих вопросах", - написал Даниил Монин.

Подробнее об итогах пресс-конференции, читайте в материале "Телеграфа": Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео.