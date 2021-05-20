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Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)

Не только русская "косоворотка": как еще Зеленские отличались с вышиванками (фото)
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф

Ежегодно в третий четверг мая Украина отмечает национальный праздник - День вышиванки. В 2021 года праздник выпадает на 20 число.

Украинские звезды и политики нарядились в национальную одежду, чем еще раз обратили внимание к украинским традициям. Но вот вышиванки президентской четы Зеленских снова вызвали споры в сети. Как оказалось, орнамент на рубашке Владимира Зеленского оказался русским и называется он "косоворотка".

В 2019 году новоизбранный президент Украины поздравил с Днем вышиванки в черной вышитой рубашке с орнаментом, вышитым голубыми и синими нитками. "С Днем вышиванки! Вышиванку не забыл, побриться забыл! Не забудьте всех поздравить", - так подписал свою фотографию Зеленский.

Все бы хорошо, но есть одно "но" - черные рубашки традиционно считаются цветом печали и скорби и в некоторых регионах такие рубашки носили только пожилые мужчины.

А в 2020 году Елена Зеленская опубликовала совместное фото с мужем в нарядных рубашках украинского бренда.

Тогда в сети раскритиковали вышиванку первой леди за то, что она не имеет никакого отношения к генетическому коду Украины, потому что это и не вышивка вовсе. На сайте бренда было указано, что техника исполнения узора на рубашке - аппликация и гладь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Зеленский с супругой стали героями фотожаб из-за своих вышиванок.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, День вышиванки, Елена Зеленская.
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