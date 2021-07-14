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"Это угроза национальной безопасности": США жестко предупредили Россию
07:36 Сегодня Телеграф

США готовы принять меры против хакеров в России, если Москва сама не предпримет надлежащих действий.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на конференции по новым технологиям в Вашингтоне, сообщает в четверг "Интерфакс".

"Это прямая угроза безопасности, благополучию нашего народа, поэтому это стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня (...). Это также причина, по которой мы повышаем уровень внимания к вопросу о вымогателях в наших разговорах с Россией. Наш посыл ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер, или же мы это сделаем сами", - подчеркнул дипломат.

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По его словам, "вымогатели и другие киберпреступности затрагивают всех нас - наш бизнес, местные органы власти, нашу наиболее важную инфраструктуру от электросетей до больниц".

Блинкен сослался на массовую атаку на SolarWinds, в которой обвиняют РФ, и сказал, что "НАТО подтвердило, что кибератака может спровоцировать применение статьи 5 Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одного из членов альянса как нападение на весь альянс".

Госсекретарь назвал это "важным шагом в сдерживании этих атак и защите нашей национальной безопасности в киберэпоху".

Блинкен также обвинил Китай и Россию в "техноавторитаризме", заявив, что "недостаточно освещать ужасы техноавторитаризма, просто указывать на то, что делают такие страны, как Китай и Россия, и просто говорить, что это неправильно и опасно, даже если это и так".

Как сообщалось, в начале июля крупной кибератаке подверглась работающая в США IT-фирма Kaseya, в результате чего пострадали не менее 200 компаний, использующих ее программное обеспечение. В нападении подозревают группировку русскоязычных хакеров.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 115

Все по теме:

США, Россия, Хакеры, Угроза, Меры, Энтони Блинкен.
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