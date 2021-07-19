Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом

Украина будет вынуждена переориентировать свои интересы на Восток, если в Евросоюзе и США будет усиливаться влияние российских лоббистов и будет реализована политика сдачи украинских интересов. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на телеканале "Дом".

Как следует воспринимать данное заявление человека, приближенного к Офису президента Зеленского? Действительно ли Украине есть смысл поворачивать взор в сторону Востока? Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Если крутить головой в разные стороны, она может открутиться. Украине сегодня как никогда нужно посмотреть в зеркало. В стране – огромный нереализованный потенциал. И с точки зрения экономики, и с точки зрения укрепления обороноспособности. Реализация этого потенциала приведет к тому, что не мы будем бегать и дергать кого-то за рукав, предлагая себя в младшие партнеры. Мы станем желанным партнером для всех – больших и малых стран. Сможем достаточно уверенно разговаривать, вызывая интерес, как потенциально равноправный партнер глобального уровня – в вопросах экономики, экологии, обороны, зашиты демократических ценностей", – говорит Сенченко.

Что касается предложения Арестовича, то, по мнению нашего собеседника, никакой реакции Запада или Востока не будет. Дескать, у него нет полномочий определять внешнюю политику нашей страны.

"Относительно недавнего телефонного разговора президент Украины Владимира Зеленского с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, надо понимать, что мы не пытаемся, как РФ, изолироваться от всего мира и лишь точечно с кем-то общаться. Китай – большой экономической партнер Украины, мощный геополитический игрок. И с этой точки зрения такой диалог вполне оправдан, – уверен Сенченко. – Президенту нашей страны важно иметь широкий круг общения. В том числе, чтобы со стороны других стран было адекватное восприятие агрессивных действий России в отношении Украины. Нам необходимо, чтобы все страны понимали, что украинский народ и украинское государство никогда не смиряться с оккупацией Крыма и ОРДЛО и всеми доступными методами будут добиваться полного освобождения своих территорий".

Эксперт напомнил, что Китай присоединился к Будапештскому меморандуму после того, как Украина избавилась от третьего по мощности ядерного арсенала (на момент подписания Меморандума он по мощности превышал ядерные силы Китая).

"Думаю, нашему президенту нужно без ложной скромности напоминать всем нашим партнерам о беспрецедентном вкладе Украины в ядерное разоружение планеты и данных нам гарантиях безопасности и территориальной целостности. Важно, чтобы эту позицию украинского руководства знали все, – считает Андрей Сенченко. – И власти, и обществу, необходимо окончательно осознать, что решать наши проблемы, защищать и развивать нашу страну придется своими руками. А все ближние и дальние друзья и партнеры Украины всегда будут жить в первую очередь своими национальными интересами. Это константа".