Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию
Итоги дня 19 июля: "потоп" в Киеве, визит Зеленского в Грузию
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)
В МИД прокомментировали слова Арестовича о "развороте Украины на Восток"
В МИД прокомментировали слова Арестовича о "развороте Украины на Восток"
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)
"С***ываю из Украины, пока гражданство": киевлянин сжег на камеру поддельный паспорт (видео)

ОБСЕ назначила нового специального представителя в Украине: что о нем известно

ОБСЕ назначила нового специального представителя в Украине: что о нем известно
Обновлено 21:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В ОБСЕ назначили на должность спецпредставителя организации в Украине и в Трехсторонней контактной группе. 

Как сообщает пресс-служба МИД Финляндии, ним стал Микко Киннунен. 

"Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - сказано в сообщении. 

Финский дипломат сменит на этом посту представительницу Швейцарии Хайди Грау, занимавшую этот пост с декабря 2019 года.

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощь в установлении мира на украинской земле", - прокомментировал его назначение спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает "Интерфакс-Украина". 

В настоящее время Киннунен занимает пост генерального директора по политическим вопросам в Министерстве иностранных дел Финляндии. До этого он был послом в Казахстане и Кыргызстане. Также работал в посольствах в России и США. 

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте находится в списке главных кандидатов на пост генсека НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 241

Все по теме:

Украина, ОБСЕ, ТКГ, Микко Киннунен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская певица заняла второе место на "Славянском базаре 2021" в Витебске
02 В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности
03 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
04 Бандиты расстреляли 13 полицейских и скрылись в лесу: подробности
05 Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Геополитические игры Украины: стоит ли Киеву смотреть на Восток и как следует вести себя с Западом
Двигался зигзагами, сметая все на своем пути: в Испании автомобиль протаранил террасу бара (видео)
Двигался зигзагами, сметая все на своем пути: в Испании автомобиль протаранил террасу бара (видео)
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
В Китае вводят драконовские меры для невакцинированных от коронавируса
На пост Генсека НАТО претендуют три женщины: одна из них может сильно взбесить Россию
На пост Генсека НАТО претендуют три женщины: одна из них может сильно взбесить Россию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь