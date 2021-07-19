ОБСЕ назначила нового специального представителя в Украине: что о нем известно

В ОБСЕ назначили на должность спецпредставителя организации в Украине и в Трехсторонней контактной группе.

Как сообщает пресс-служба МИД Финляндии, ним стал Микко Киннунен.

"Киннунен приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа", - сказано в сообщении.

Финский дипломат сменит на этом посту представительницу Швейцарии Хайди Грау, занимавшую этот пост с декабря 2019 года.

"Мы ожидаем от него реализацию миссии главы ОБСЕ в отношении Украины и помощь в установлении мира на украинской земле", - прокомментировал его назначение спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает "Интерфакс-Украина".

В настоящее время Киннунен занимает пост генерального директора по политическим вопросам в Министерстве иностранных дел Финляндии. До этого он был послом в Казахстане и Кыргызстане. Также работал в посольствах в России и США.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте находится в списке главных кандидатов на пост генсека НАТО.