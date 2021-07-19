На пост Генсека НАТО претендуют три женщины: одна из них может сильно взбесить Россию

На должность генсека НАТО претендуют три женщины - експрезиденты Хорватии и Литвы Колинда Грабарь-Китарович и Даля Грибаускайте, а также нынешняя президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Учитывая обострение отношений с Россией, выбор на эту должность лидера из стран Восточной Европы может стать важным сигналом для Кремля.

Об этом сообщает Politico.

Сейчас должность генсека занимает Йенс Столтенберг, експремьер Норвегии, который возглавляет НАТО с октября 2014 года и должен уйти с должности в сентябре 2022 года.

Некоторые аналитики считают, что избрание Кальюлайд или Грибаускайте может показаться слишком враждебным сигналом для России, тем более, когда новый президент США Джо Байден пытается стабилизировать отношения между Вашингтоном и Кремлем.

В штаб-квартире Североатлантического Альянса ожидается, что фамилию следующего генсека объявят на саммите лидеров стран НАТО в Мадриде, который состоится в конце весны или в начале лета 2022 года.

Сейчас неофициально уже идут обсуждения, кто может претендовать на должность. Ряд чиновников и аналитиков склоняются к мнению, что Альянсу стоит впервые выбрать генсеком женщину.

СМИ предполагают, что на первых позициях в списке потенциальных кандидатур окажутся експрезидент Хорватии Колинда Грабарь-Китарович, експрезидент Литвы Даля Грибаускайте или нынешняя президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Преимуществом Грабарь-Китарович является то, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в 2011-2014 годах ассистентом генсека по вопросам публичной дипломатии, а также была в своей стране министром иностранных дел, послом Хорватии в Вашингтоне, а также играла значительную роль во вступлении страны в НАТО и ЕС.

Но против нее может сыграть жесткая позиция женщины во время последних президентских выборов в 2019 году.

Что касается Кальюлайд, она могла возглавить Организацию экономического сотрудничества и развития, но сняла свою кандидатуру и теперь может баллотироваться на второй срок. До избрания президентом Эстонии она 12 лет представляла свою страну в Европейском суде аудиторов.