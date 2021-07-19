В МИД прокомментировали слова Арестовича о "развороте Украины на Восток"

В Министерстве иностранных дел прокомментировали слова спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, что, если в ЕС и США будет расти влияние российских лоббистов, Украине "придется развернуться на Восток".

Об этом пишет УНН со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор", - сказал он, подчеркнув, что курс Украины закреплен волей народа и Конституцией, и предусматривает стремление к членству в ЕС и НАТО.

Николенко добавил, что вопроса о выборе между Западом и Востоком в политической парадигме нет.

В МИД указали, что Украина ценит поддержку Евросоюза и США и прилагает немало усилий по трансформации в современное европейское демократическое государство.

Вместе с тем, Николенко подчеркнул, что это не значит, что Украина не будет развивать отношения с другими регионами мира, в частности с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Как сообщалось ранее, бывший нардеп Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", как стоит воспринимать заявления Арестовича и есть ли смысл Украине "разворачиваться" в сторону Востока.