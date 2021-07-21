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Виктор Чумак требовал назначить ему пенсию 135 тыс грн, поскольку "16 дней служил в армии"

Виктор Чумак требовал назначить ему пенсию 135 тыс грн, поскольку "16 дней служил в армии"
09:36 Сегодня Телеграф

 Уволившись из органов прокуратуры, бывший главный военный прокурор Виктор Чумак стал судиться с Пенсионным фондом, требуя, чтобы ему теперь пожизненно выплачивалась пенсия без каких-либо ограничений и в размере не менее 135 тыс. гривен в месяц, поскольку он в декабре 2019 прослужил в армии в течение 16 дней "особого периода".

Об этом в среду, 21 июля, пишет издание "Насправді.today".

Киевский окружной административный суд решением от 1 июля 2021 по делу №320 / 8358/20 отказал Чумаку в получении колоссальной пенсии. 

Чумак, который является военным пенсионером, 10 сентября 2019 подал генеральному прокурору Рябошапке заявление о временном назначении его на должность прокурора отдела организации представительства государства, противодействия коррупции в военной сфере и в оборонно-промышленном комплексе в регионах на время отпуска по уходу за ребенком Виктории Шекшеевой. При этом работать в органах прокуратуры Чумак не имел права, поскольку для этого нужно было сначала пройти аттестацию и сдать экзамены по основам права. 

10 сентября 2019 приказом №831ц Рябошапка назначил пенсионера Чумака прокурором без всякого конкурса, а уже на следующий день Чумак подал Рябошапке заявление с просьбой назначить его заместителем генерального прокурора - главным военным прокурором. 

С тем, чтобы увеличить себе пенсию в почти 14 раз, Чумак уговорил Рябошапку внести министру обороны Украины представление о призыве на военную службу из запаса. 3 декабря 2019 года приказом Министра обороны Украины №692 Чумак призван был на военную службу из запаса и сразу направлен в распоряжение генерального прокурора, после чего Рябошапка своим приказом от 6 декабря 2019 №1086-вк освободил Чумака с должности заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора с 11 декабря 2019 в связи с поступлением на военную службу.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Суд, Прокурор, Пенсия, Виктор Чумак, Рябошапка.
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