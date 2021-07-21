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Больше всего досталось МВД и Минобороны: Кабмин провел зачистку топ-чиновников

Больше всего досталось МВД и Минобороны: Кабмин провел зачистку топ-чиновников
16:24 Сегодня Телеграф КМУ

Кабинет Министров Украины на заседании 21 июля утвердил новых глав ведомств и чиновников в областях. Также часть украинских топ-чиновников лишились своих кресел.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко. 

Согласно информации из Министерства обороны уволили сразу трех замминистров - Александра Миронюка, Игоря Старобинского и Игоря Халимона. В Министерстве внутренних дел после ухода главы ведомства Арсена Авакова также произошли изменения. Правительство уволило первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового и замминистра того же ведомства Татьяну Ковальчук. 

Также назначили главу Госслужбы морского и речного транспорта - Виталия Киндратива, и.о. председателя Госинспекции энергонадзора стал Владимир Рубанка, а и.о. главы Госагентства водных ресурсов стал Алексей Кузьменков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Слуге народа" хотят вывести Национальную гвардию и Государственную пограничную службу из-под контроля Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Кабинет Министров, МВД, Министерство обороны.
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