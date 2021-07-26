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Кандидат в канцлеры Германии "№1" попала в расистский скандал: подробности

Кандидат в канцлеры Германии "№1" попала в расистский скандал: подробности
09:27 Сегодня Телеграф

Анналена Бербок, которая является первой в избирательном списке немецких "Зеленых" на место канцлера Германии, угодила в скандал и принесла свои извинения. В интервью, посвященном расизме, женщина употребила нетолерантное слово "негр", но после трансляции признала ошибку. 

Об этом пишет DPA.

Сообщается, что политик пересказывала реальную историю, когда ребенок в школе отказался выполнять задания со словом "негр". В итоге, Бербок употребила это слово в контексте в рамках интервью Главному совету евреев Германии, после чего в ее адрес посыпался негатив.

Позже конкурентка демократов извинилась и сказала, что "процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому употребила его сама". 

Отметим, что политик попадает в скандалы не впервые. Ранее Бербок, написавшую книгу, обвинили в плагиате.

Выборы в Германии состоятся 26 сентября, и Бербок - главная соперница Армина Лашета, являющегося преемником Ангелы Меркель во главе правительства.

Напомним, руководство Германии усиливает давление на официальный Киев касательно имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Выборы, Канцлер, Зеленые, Анналена Бербок.
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