Кандидат в канцлеры Германии "№1" попала в расистский скандал: подробности

Анналена Бербок, которая является первой в избирательном списке немецких "Зеленых" на место канцлера Германии, угодила в скандал и принесла свои извинения. В интервью, посвященном расизме, женщина употребила нетолерантное слово "негр", но после трансляции признала ошибку.

Об этом пишет DPA.

Сообщается, что политик пересказывала реальную историю, когда ребенок в школе отказался выполнять задания со словом "негр". В итоге, Бербок употребила это слово в контексте в рамках интервью Главному совету евреев Германии, после чего в ее адрес посыпался негатив.

Позже конкурентка демократов извинилась и сказала, что "процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому употребила его сама".

Отметим, что политик попадает в скандалы не впервые. Ранее Бербок, написавшую книгу, обвинили в плагиате.

Выборы в Германии состоятся 26 сентября, и Бербок - главная соперница Армина Лашета, являющегося преемником Ангелы Меркель во главе правительства.

Напомним, руководство Германии усиливает давление на официальный Киев касательно имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".