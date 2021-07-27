"Слугу народа" поддерживают четверть избирателей, ОПЗЖ - скатилась на 4-е место (инфографика)

Рейтинги Зеленского растут, а у Порошенко снижаются: за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах (инфографика)

Зеленский, Порошенко и Тимошенко сохраняют лидерство в электоральных симпатиях украинцев - опрос Рейтинга, инфографика.

В прошлом месяце группа "Рейтинг" опубликовала результаты свежего соцопроса, согласно которому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46% из опрошенных украинцев. Он лидирует в рейтинге политиков по этому пункту.

В июле социологическое агентство "Рейтинг" опубликовало результаты опроса, в котором политиком с наивысшим уровнем доверия был назван действующий президент Владимир Зеленский, а на втором месте оказалась неизменный лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют ни много, ни мало – 30% украинцев. Хотя сама партия, несмотря на такой солидный уровень поддержки её лидера, сейчас переживает не лучшие свои времена. Подробнее – в материале "Телеграфа".