"Слугу народа" поддерживают четверть избирателей, ОПЗЖ - скатилась на 4-е место (инфографика)

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16:34 Сегодня Телеграф

Рейтинги Зеленского растут, а у Порошенко снижаются: за кого проголосовали бы украинцы на президентских выборах (инфографика)

Зеленский, Порошенко и Тимошенко сохраняют лидерство в электоральных симпатиях украинцев - опрос Рейтинга, инфографика.

В прошлом месяце группа "Рейтинг" опубликовала результаты свежего соцопроса, согласно которому президенту Владимиру Зеленскому доверяют 46% из опрошенных украинцев. Он лидирует в рейтинге политиков по этому пункту.

В июле социологическое агентство "Рейтинг" опубликовало результаты опроса, в котором политиком с наивысшим уровнем доверия был назван действующий президент Владимир Зеленский, а на втором месте оказалась неизменный лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют ни много, ни мало – 30% украинцев. Хотя сама партия, несмотря на такой солидный уровень поддержки её лидера, сейчас переживает не лучшие свои времена. Подробнее – в материале "Телеграфа".

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Выборы, Украинцы, Рейтинг, Зеленский, Политика.
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