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В Киеве в День независимости Беларуси протестовали против Лукашенко: эксклюзивные фото

В Киеве в День независимости Беларуси протестовали против Лукашенко: эксклюзивные фото
20:18 Сегодня Телеграф Телеграф

В центре Киева во вторник, 27 июля, прошла акция, посвященная Дню независимости Беларуси и против режима непризнанного международным сообществом президентом этой страны Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент "Телеграфа", мероприятие стартовало около 18:00 вторника возле памятника Тарасу Шевченко. В нем приняли участие около полусотни человек.

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Помимо белорусских национальных бело-красно-белых флагов с  национальным гербом Беларуси - "Погоней", - ее участники также держали в руках различные самодельные плакаты, направленные против режима Лукашенко.

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В рамках мероприятия состоялся концерт с участием белорусских и украинских музыкантов и литераторов. В частности, в нем приняли участие народные артисты Украины Кирилл Стеценко и Тарас Компаниченко, лидер группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк.

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Ведущим концерта стал известный белорусский шоумен, фронтмен группы "DaVinci" Денис Дудинский, который год назад поддержал забастовку против режима Лукашенко, потеряв работу на телестудии. В июне 2021 года Дудинский с женой выехали в Украину.

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Праздник отмечался 27 июля в связи с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Беларуси.

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Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как ранее писал "Телеграф", 27 июля крестный ход УПЦ МП парализовал Киев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

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Киев, Беларусь, День Независимости, Акция.
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