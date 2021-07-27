В Киеве в День независимости Беларуси протестовали против Лукашенко: эксклюзивные фото

В центре Киева во вторник, 27 июля, прошла акция, посвященная Дню независимости Беларуси и против режима непризнанного международным сообществом президентом этой страны Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент "Телеграфа", мероприятие стартовало около 18:00 вторника возле памятника Тарасу Шевченко. В нем приняли участие около полусотни человек.

Помимо белорусских национальных бело-красно-белых флагов с национальным гербом Беларуси - "Погоней", - ее участники также держали в руках различные самодельные плакаты, направленные против режима Лукашенко.

В рамках мероприятия состоялся концерт с участием белорусских и украинских музыкантов и литераторов. В частности, в нем приняли участие народные артисты Украины Кирилл Стеценко и Тарас Компаниченко, лидер группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк.

Ведущим концерта стал известный белорусский шоумен, фронтмен группы "DaVinci" Денис Дудинский, который год назад поддержал забастовку против режима Лукашенко, потеряв работу на телестудии. В июне 2021 года Дудинский с женой выехали в Украину.

Праздник отмечался 27 июля в связи с принятием в этот день в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Беларуси.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Как ранее писал "Телеграф", 27 июля крестный ход УПЦ МП парализовал Киев.