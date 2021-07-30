Впервые в истории ВСУ женщина возглавила одно из командований

Впервые в Украине полковником одного из командований Вооруженных Сил Украины назначили женщину.

Об этом 30 июля сообщает "APnews".

Согласно приказу, подписанном министром обороны Андреем Тараном, Татьяна Остащенко стала Командующим Медицинских сил ВСУ.

Кандидатуру поддержал и президент Владимир Зеленский.

Таран говорит, что постепенно Украина двигается к формированию ВС нового образца.

"Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - заявляет министр обороны.

Также он отметил, что это назначение свидетельствует в первую очередь о профессионализме, а не о гендерном равенстве.

Для украинской армии важна квалификация и патриотизм.

Также служебные должны иметь хорошие моральные качества.

"Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить", - рассказывает Таран.

Теперь на женщину полагают большие надежды и верят, что она сможет навести порядок в медицинской службе, развить ее соответственно со стандартами НАТО, уменьшить коррупционные риски и синхронизировать процессы всех составляющих Медицинских сил.

Министр обороны говорит: "Вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-"бригадный генерал".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский назначил Сергея Шаптала новым начальником генерального штаба ВСУ, а Олександра Павлюка командующим ООС.