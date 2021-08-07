Спустя два года репутационных потерь Зеленский заговорил как Порошенко - генерал

Президент Украины Владимир Зеленский в попытках поддержать свой рейтинг начал говорить, как свой предшественник Петр Порошенко.

Это отметил генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Телеграфу", комментируя недавнее выступление Зеленского на телеканале ДОМ, в котором тот четко высказался, что ни Крым, ни Донбасс российскими не будут никогда.

Богдан предположил, что это интервью вышло именно сейчас из-за того, что большая часть сознательного украинского общества не может воспринять всякие предложения Кремля для обеспечения мира на Донбассе на своих условиях и "закрытия" вопроса Крыма.

"На Банковой чувствуют настроения украинцев", - подчеркнул он.

Именно поэтому, считает генерал, Зеленский и начал своими речами походить на Порошенко, показывая, что он отстаивает национальные интересы и тем самым поддерживать электоральные симпатии.

"И как следовало говорить с самого начала, а не ждать два года, теряя время, репутацию и не обращая внимания на необходимость укрепления обороноспособности страны", - добавил Богдан.

Напомним, ранее Богдан рассказал "Телеграфу" о том, почему ОГП именно сейчас намерен обнародовать секретные данные по Иловайском котле, а также что значит поездка главы МИД Дмитрия Кулебы и главы ОП Андрея Ермака в Вашингтон.