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Спустя два года репутационных потерь Зеленский заговорил как Порошенко - генерал

Спустя два года репутационных потерь Зеленский заговорил как Порошенко - генерал
23:28 Сб, 7 Август 2021 Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в попытках поддержать свой рейтинг начал говорить, как свой предшественник Петр Порошенко. 

Это отметил генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Телеграфу", комментируя недавнее выступление Зеленского на телеканале ДОМ, в котором тот четко высказался, что ни Крым, ни Донбасс российскими не будут никогда.

Богдан предположил, что это интервью вышло именно сейчас из-за того, что большая часть сознательного украинского общества не может воспринять всякие предложения Кремля для обеспечения мира на Донбассе на своих условиях и "закрытия" вопроса Крыма. 

"На Банковой чувствуют настроения украинцев", - подчеркнул он. 

Именно поэтому, считает генерал, Зеленский и начал своими речами походить на Порошенко, показывая, что он отстаивает национальные интересы и тем самым поддерживать электоральные симпатии.  

"И как следовало говорить с самого начала, а не ждать два года, теряя время, репутацию и не обращая внимания на необходимость укрепления обороноспособности страны", - добавил Богдан. 

Напомним, ранее Богдан рассказал "Телеграфу" о том, почему ОГП именно сейчас намерен обнародовать секретные данные по Иловайском котле, а также что значит поездка главы МИД Дмитрия Кулебы и главы ОП Андрея Ермака в Вашингтон

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,760

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Крым, Донбасс, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Василий Богдан.
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