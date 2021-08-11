Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)

Бывший министр транспорта Украины и партнер олигарха Рината Ахметова Николай Рудьковский, который был арестован ранее этим летом, нашелся в Монако.

Об этом на своем канале в Telegram сообщает бывший депутат Сергей Лещенко.

По его словам, снимком экс-чиновника поделился один из депутатов Верховной Рады, который нашел Рудьковского на отдыхе.

Фото сделали в отеле Monte Carlo Bay:

По словам Лещенко, Рудьковскому назначили домашний арест, но прокурор разрешил ему посетить Австрию в целях оздоровления.

Напомним, что Рудьковский был депутатом Рады нескольких созывов

Как сообщал "Телеграф", в конце июня Рудьковского арестовали в Киеве по подозрению в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи", ныне - нардепа от Слуги народа Олега Семинского.