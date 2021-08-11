Зачем России ядерная база в Крыму? Экс-министр обороны дал ответ

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк предполагает, что ядерную базу в Крыму будут использовать для шантажа, так как восстановление советских ядерных хранилищ и военных баз началось пару лет назад.

Об этом было рассказано накануне на Радио НВ.

"Если у нас будут 100-процентные доказательства, что она уже развернута там, конечно же, реакция [Запада] будет достаточно существенной, поэтому, скорее всего, россияне долгое время попытаются это скрыть. Россияне это делают, чтобы шантажировать западный мир возможным применением этого оружия, которое на самом деле является весьма маловероятным", - говорит Андрей Загороднюк.

Бывший министр обороны уверен, что Запад никак не отреагирует на данные действия.

Как сообщал "Телеграф", накануне министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников заявил, что Россия оккупировала Азовское море и хочет разместить ядерное оружие в Крыму.