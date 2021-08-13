Может ли Порошенко выиграть выборы у Зеленского? Ответ социолога

Украинцы хотят видеть во власти новые лица, но эти люди должны быть профессиональными управленцами. Старые политики, несмотря на свой опыт, уже не котируются на избирательном поприще.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал один из самых влиятельных социологов Украины и глава социологической группы "Рейтинг"Алексей Антипович.

По его словам с Зеленским не может конкурировать ни один из политиков, которые были популярны ранее. При выходе во второй тур выборов можно говорить о распределении сил максимум 40% на 60%, где выигрывает действующий президент Украины.

"Если проанализировать антирейтинг, проанализировать второй тур, мы увидим, что все-таки старые политики уже не имеют никаких шансов выиграть во втором туре у того же Зеленского. Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Бойко", — рассказал социолог.

Согласно данным опроса видеть профессионалов, а не просто новых людей во власти хотят 70% украинцев. Причем Антипович отмечает, что важно, чтобы они не были задействованы в старых коррупционных схемах.

"Юлия Владимировна - царица и богиня для своего электората, Юрий Бойко не имеет альтернативы для большей части избирателей ОПЗЖ, но даже на том фланге есть запрос на новых и появляются новые фамилии - Мураев, Шарий и это все имеет свое основание", - отмечает глава "Рейтинга".

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе": следующий Майдан может быть еще более кровавым, чем предыдущий, — социолог Алексей Антипович.