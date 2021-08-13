Социолог рассказал, есть ли у Кличко шанс побороться за победу на президентских выборах

В украинской политике есть запрос не просто на новых людей, а на профессионалов своего дела. Одним из таких может стать Виталий Кличко, мэр Киева.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг"Алексей Антипович.

Социолог рассказал, что Кличко положительно воспринимает около трети украинцев и киевские коррупционные скандалы не отражаются на отношении к нему в регионах. При этом с первого раза выиграть у действующего президента Украины Владимира Зеленского выборы президента Кличко, скорее всего, не сможет. У партии "УДАР" рейтинг около 3%, а у "Слуги народа" - около 30%, но в случае заявления Кличко о президентских амбициях этот рейтинг может измениться до 10%.

По словам Антиповича, мэру Киева надо определиться в необходимости такого шага: "Чтобы Кличко мог побороться на президентских выборах, надо начинать кампанию. Еще два года и можно говорить, что время ускоряется, не надо начинать сейчас, можно начинать позже. Но если начать сейчас, то есть больше шансов отобрать голоса у того же Зеленского, у Порошенко, у них перетоки большие".

При этом он отмечает, что Кличко, в случае его решения идти в президенты, могут создать проблемы. Например, Зеленский может назначить председателя КГГА (Киевской горгосадминистрации), который осложнит жизнь мэру.

Полный текст интервью читайте на "Телеграфе": Следующий Майдан может быть еще более кровавым, чем предыдущий, - социолог Алексей Антипович