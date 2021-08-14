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Украина поможет ЕС в Боснии и Герцеговине, направив на операцию... аж "до двух человек"

Украина поможет ЕС в Боснии и Герцеговине, направив на операцию... аж "до двух человек"
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении двух человек национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея "в Боснии и Герцеговине", - заявляется в указе №358/2021.

Президент Украины принял такое решение в связи с официальным приглашением на участие в операции от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также вице-президента Европейской комиссии.

В указе отмечается, что "участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, а также всестороннего сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины ".

Как пишут в пресс-службе президента, решение о направлении людей для участия в операции принято в связи с обязательствами Украины как государства-члена ООН и партнера ассоциации с ЕС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил новое положение о советнике и признал предыдущий указ от 12 ноября 2014 года недействительным. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Указ президента, Владимир Зеленский, Босния, Герцеговина, Алтея.
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