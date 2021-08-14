Украина поможет ЕС в Боснии и Герцеговине, направив на операцию... аж "до двух человек"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о направлении двух человек национального персонала для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине.
Об этом в субботу, 14 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.
"Направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея "в Боснии и Герцеговине", - заявляется в указе №358/2021.
Президент Украины принял такое решение в связи с официальным приглашением на участие в операции от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также вице-президента Европейской комиссии.
В указе отмечается, что "участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, а также всестороннего сотрудничества с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины ".
Как пишут в пресс-службе президента, решение о направлении людей для участия в операции принято в связи с обязательствами Украины как государства-члена ООН и партнера ассоциации с ЕС.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 26 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил новое положение о советнике и признал предыдущий указ от 12 ноября 2014 года недействительным.