В Запорожье заработала научная группа по изготовлению бронежилетов

В Запорожье с использованием местных запасов спецсталей планируется начать производство бронежилетов 4-5 классов. Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Мы объединили усилия и создали научную группу по созданию запорожских бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров", – рассказал Старух.

По его словам, разработка бронежилетов началась еще в 2014 году. "Уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения. По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы", — отметил глава области.

Испытание и сертификация бронежилетов должны начаться в ближайшее время.