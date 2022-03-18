Укр

В Запорожье заработала научная группа по изготовлению бронежилетов

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
226
В Запорожье заработала научная группа по изготовлению бронежилетов Новость обновлена 18 марта 2022, 16:31

В Запорожье с использованием местных запасов спецсталей планируется начать производство бронежилетов 4-5 классов. Об этом в Телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Мы объединили усилия и создали научную группу по созданию запорожских бронежилетов. В состав группы вошли 19 человек – руководители предприятий, военные и ученые, в том числе 6 известных профессоров", – рассказал Старух.

По его словам, разработка бронежилетов началась еще в 2014 году. "Уже через неделю группа успеет проработать материалы и предоставит предложения. По словам специалистов, в нашем регионе имеются запасы спецсталей, которые могут быть использованы", — отметил глава области.

Испытание и сертификация бронежилетов должны начаться в ближайшее время.

Теги:
#Запорожская область #Война #Бронежилеты #россия оккупант
Владимир Зеленский
Украина
россии будет больно: новое обращение Зеленского к украинцам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
россии будет больно: новое обращение Зеленского к украинцам
Дата публикации
Категория
Этот поселок под Киевом уже не станет таким, каким был раньше
Это была лотерея со смертью – интервью с человеком, выбравшимся из Гостомеля после 16 дней после появления россиян
Дата публикации
Категория
Зеленский надеется на скорейшее решение
Стало известно, когда Украина получит ответ на членство в ЕС
Дата публикации
Категория
Кадры после боев впечатляют
Остались лишь обугленные запчасти: фото и видео разбитой техники рф под Николаевом
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает