Поднимете руку те, кто вечно борется за безупречное нанесение подводки на свои веки?

Поднимете руку те, кто вечно борется за безупречное нанесение подводки на свои веки? Да, жизнь чертовски трудная штука, особенно когда нужно нарисовать ровную стрелку одним взмахом руки. Но, к счастью, этим летом в моду вошли стрелки, над которыми больше не нужно корпеть затаив дыхание. Эти чудные стрелки получили названием конфетти и создаются они глиттером, точечным способом с использованием карандаша для глаз или цветной подводкой. Такой макияж пришёл к нам с подиумов и уже завоевал сердца многих модниц!