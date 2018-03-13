Невероятная капсульная коллекция Gucci и Элтона Джона действительно впечатляет.
Алессандро Микеле (дизайнер Gucci) давно увлекается творчеством британского исполнителя, по причине чего пригласил его создать модную коллаборацию.
Алессандро Микеле (дизайнер Gucci) давно увлекается творчеством британского исполнителя, по причине чего пригласил его создать модную коллаборацию.
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