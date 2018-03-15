Синди Кроуфорд затанцевала в рекламе в стиле 80-х (Видео)

Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании бренда Reserved весна-лето 2018. Рекламный ролик стилизованный под 1980-е, на кадрах видно, как Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции. Партнером по съемке Синди стал звезда сериала "Очень странные дела" Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс. Автором видео выступил канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер.