Дети Синди Кроуфорд снялись в рекламе модного бренда (Видео)

В рамках рекламной компании Our Youth (наша молодость) 16-летняя Кайя и 18-летний Прэсли Гербер снялись для бренда Calvin Klein. Помимо фото в стильных нарядах из денима, бренд опубликовал забавный ролик. На котором брат и сестра играют в игры, соревнуются в армрестлинге и дурачатся. Как говорится в сообщении бренда, эта кампания нацелена на то, чтобы сделать акцент на семейных узах и тех, вещах, которые объединяют всех членов семьи.