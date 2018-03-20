Стартовали съемки нового сезона "Топ-модель по-украински"

На "Новом канале" стартовали съемки 5 сезона шоу "Том-модель по-украински".

Создатели шоу "Топ-модель по-украински 5" начали подготовку к новому сезону. Первое, что нужно для программы - уастники, и именно с них начали судьи шоу. Павильон, где проходил телекастинг реалити "Топ-модель по-украински", больше напоминал космический корабль. Или кадр из фильма "Матрица". Конечно, такие декорации создали неспроста.

"В этом году мы ищем модель нового поколения. Мир очень быстро развивается – современные технологии, соцсети, скорость обмена информацией. Наши эксперты подумали и решили, что моделинг должен развиваться с такой же скоростью. Сейчас модель – это не просто красивый высокий манекен. Это трендсеттер, лидер мнений, пример для подражания. И именно таких мы хотим воспитать", – объясняет руководитель проекта Алена Звирык.

Во время предкастингов команда модельного реалити искала ребят не только с крутыми параметрами, но и с потенциалом "модели нового поколения". А затем за дело взялась Алла Костромичева. Ведущая лично изучала видеовизитки и страницы претендентов в соцсетях. Вместе с экспертами на телекастинге она сопоставляла интернет-образы участников с реальной картинкой. Самые перспективные ребята попали в 30-ку лучших.

Одним из главных правил нового сезона стало то, что эксперты заговорили по-украински. Да что там эксперты – вся русскоязычная часть команды перешла на украинский.

"Честно скажу – это было непростое решение. Я родилась и выросла в Крыму, училась в русскоязычной школе и университете. А теперь много лет живу в Америке. Поэтому украинский стал для меня вызовом. Но ведь не зря же наш проект называется "Топ-модель по-украински". Нужно соответствовать (улыбается). Так что в этом году я устроила испытание не только нашим участникам, а и себе", – призналась Алла Костромичева.

Свой украинский Алла совершенствует с помощью педагогов, экспертов и команды проекта. Она очень переживает, что зрители негативно воспримут ее решение перейти на родной язык. Мол, не умеешь – не пытайся.

"У меня "синдром отличницы", всегда стремлюсь к идеалу – Я много работала, чтобы стать хорошей ведущей. И буду работать еще больше, чтобы стать хорошей украиноязычной ведущей", – говорит Костромичева.

Ну а претендонтов шоу поразило присутствие на кастинге Вики Рогальчук и Физрука Макса Сосновского.

Представьте себе глаза претендентов на участие в сезоне, когда они встретили в "накопителе" (павильоне, где участники кастинга ждут своей очереди выйти к экспертам) Вику и Физрука. В их глазах был ужас.

"Господи, неужели они тоже будут участвовать?" – недоумевали ребята.

"Да-да, я вернулась за первым местом, за победой!" – подливала масла в огонь Вика Рогальчук.

На самом деле Вика и Физрук – приглашенные блогеры кастинга. Они снимали альтернативное видео – все, что происходило в комнате ожидания кастинга. Позже зрители увидят эти записи.

"Возвращаться было очень волнительно. Я завидую этим ребятам. У них все только начинается. А первые недели на проекте – когда вы знакомитесь между собой, с экспертами – они самые крутые. Честно. Я бы с удовольствием вернулась сюда снова, чтобы пережить все еще раз", – говорит Вика.

Пока Вика ностальгировала, Физрук сердился – в накопителе он встретил... еще одного физрука! А Физрук, как известно, должен быть только один.

"Сложно не сравнивать новых участников кастинга с нами. Мы ко всем присматриваемся, ищем похожих на себя. Вон парень с волосами, как у Свята, а вон космическая девочка, чем-то напоминающая Лену. Но физрука этого я выведу на чистую воду!", – говорит Макс.

Кстати, и Вика, и Макс убеждены – в этом году участникам кастинга живется легче, чем им в предыдущем сезоне. Появились диванчики, нет нагромождения вещей, и прочьих неудобств.

"Главное - в комнату ожидания не пустили мам и друзей!", - отметил он.