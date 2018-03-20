Представляем вашему вниманию примеры кардинальных трансформаций, которые изменили внешность людей в лучшую сторону.

Представляем вашему вниманию примеры кардинальных трансформаций, которые изменили внешность людей в лучшую сторону. Каждый, кто когда-либо обрезал свои длинные волосы, знает, какой страх кроется по ту сторону похода к парикмахеру. Как это будет выглядеть? Что же теперь делать без привычной шевелюры? Но очень часто результат превосходит все ожидания, и внешний вид человека преображается в лучшую сторону.