Этот макияж сделает твое лицо выразительней, а черные губы сделают ваше лицо модным.

Тренд на помаду чёрного цвета можно назвать весьма неоднозначным, но, тем не менее, именно чёрные губы пришлись по душе многим смелым и дерзким модницам, которые не желают втеснять себя в общепринятые рамки и красить губы помадами исключительно розового и красного цвета. Конечно, для того чтобы носить чёрную помаду нужно иметь соответствующий стиль в одежде и гармоничный образ, который украсит помада радикального цвета, а не превратит её носительницу в 15-летнего гота.