Стильные наряды японских модников на улицах Токио.
Япония — очень колоритная страна. Молодежь в Токио разгуливает вот в таких ярких и модных нарядах.
Япония — очень колоритная страна. Молодежь в Токио разгуливает вот в таких ярких и модных нарядах.
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