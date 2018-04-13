Матовый дизайн – как свежий глоток воздуха.

Отправляясь в маникюрный салон, вы наверняка задавались вопросом, какой дизайн выбрать на этот раз и нужен ли он вообще? Девушки, трепещите на подходе ультрамодный тренд! Сейчас глянцевое покрытие – это моветон. Матовость, вот что актуально и модно в этом сезоне! Матовый дизайн – как свежий глоток воздуха. Он не привычен, но в этом вся его прелесть. Такой вариант маникюра хочется постоянно рассматривать и любоваться им. Выполнить его можно с помощью матового лака или покрытия.