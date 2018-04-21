Красивые идеи макияжа, которые преобразят вас.

Чем больше происходит перемен, тем прочнее они остаются в нашей жизни — и эта фраза как нельзя лучше характеризует модные тенденции в макияже 2018 весна-лето. Пухлые губки, сияющая кожа и блеск в глазах – все это, как правило, ассоциируется с солнечной погодой. Таким образом, чтобы убедиться, что Вы готовы к новому сезону, представляем Вам самые современные тенденции в макияже, которые идеально будут смотреться и прямо сейчас, и в более теплые месяцы. При таком сумасшедшем диапазоне вариантов, существует уверенность, что вы найдете, по крайней мере, один, который захотите испробовать на себе.