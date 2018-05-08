Выпускной бал — важное событие в жизни каждой школьницы.

Выпускной бал — важное событие в жизни каждой школьницы. Это завершающий этап между школьной и взрослой жизнью, день, который романтизировали для нас американские фильмы и день, когда хочется выглядеть по-особенному шикарно. Еще с первого сентября будущие выпускницы планируют свой "выпускной" образ, тщательно подбирая платье, макияж на выпускной, конечно же, прическу на выпускной. А еще партнера для последнего школьного вальса, конечно же. И маникюр на выпускной тоже.