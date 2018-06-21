Подборка крутых идей для маникюра летом.
С приходом лета нужно приводить себя в порядок с помощью светлых цветов. Не стоит забывать за свои ноготочки, а лучше украсить их теплыми и яркими маникюрами.
С приходом лета нужно приводить себя в порядок с помощью светлых цветов. Не стоит забывать за свои ноготочки, а лучше украсить их теплыми и яркими маникюрами.
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