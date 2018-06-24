Креатив можно создать на любой, даже самой популярной стрижке, добавив в нее лишь маленькую изюминку.

Что значит креативная стрижка? «Креатив» — это творчество, в нашем случае – парикмахерское творчество. Креативные стрижки, модное веяние, создание чего-то необычного, не такого, как у всех. Такая стрижка для смелых, жаждущих кардинальных перемен женщин. Чем оригинальней будет стрижка, тем больше внимания будет ее хозяйке. Самые смелые и яркие шедевры креатива можно увидеть на подиуме, но они не совсем уместны для повседневной жизни. Короткие и средние волосы отличный полигон для экспериментов. Эффект торчащих прядей, оригинальные срезы челки, рисунки на выбритых висках или фантастическое окрашивание волос – это так привлекает внимание. Креатив можно создать на любой, даже самой популярной стрижке, добавив в нее лишь маленькую изюминку.