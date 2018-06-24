Потрясающие красивые образы для девушек и модниц этого лета!

Образы в стиле бохо, которые стоит примерить в этом году. Стиль бохо — это свобода, счастье и яркость. Он позволяет любой женщине выражать свою индивидуальность. Выбирая из огромного количества однотипных вещей яркие, самобытные и немного безумные экземпляры. К тому же бохо-принты способны покорить сердце любой модницы. Хотите вырваться из серых будней в радужное веселье? Вспомните, что внешний вид сильно влияет на наше самоощущение. И примерьте несколько образов из нашей подборки.