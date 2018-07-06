Короткие стрижки у девушек, которые им к лицу.

В современном мире стандарты красоты и моды меняются чаще, чем бутылки с водой в офисных кулерах. В такой ситуации гонка за «идеалами» просто теряет всякий смысл. Не удивительно, что многие люди теперь стараются выглядеть не «как надо» или «как положено», а так, как им самим хочется. Вот, например, некоторые девушки сознательно делают себе ультра-короткие причёски или даже совсем бреют голову. От этого они совсем не перестают быть менее женственными.