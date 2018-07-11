Сегодня сделать красивые ногти не составляет труда, но не каждый маникюр можно назвать эталоном красоты.

Сегодня сделать красивые ногти не составляет труда, но не каждый маникюр можно назвать эталоном красоты. Маникюр бывает разный: нежный, эпатажный, яркий, практичный, и непонятный... Эта подборка ногтей показывает не только странную роботу мастера, но и непохожесть ни на кого девушек, которые носят этот дизайн. Он неудобный, абсолютно непрактичный, странный, а местами и жуткий, но и глаз от него не оторвать. Эту подборку хочется досмотреть до конца.