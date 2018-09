Звезда "Игры престолов" стал лицом нового аромата Dolce & Gabbana

Пока поклонники "Игры престолов" с дрожью ожидают перспективы прощания с любимым сериалом, Кит Харингтон с Game of Thrones уже успел попрощаться – и освободил время для других проектов. В частности, Кит продолжил сотрудничество с брендом Dolce & Gabbana и снялся в рекламной кампании нового фланкера The One Grey. По замечательной традиции Dolce & Gabbana, и рекламные кадры, и видео получились яркими и жизнерадостными – передающими праздничную, живую атмосферу столь любимой тандемом Дольче/Габбана Сицилии.