Все гениальное - просто! Модные идеи точечного маникюра для любительниц минимализма и узоров.

Все гениальное - просто! Модные идеи точечного маникюра для любительниц минимализма и узоров. Точки не только могут стать стильным акцентом на ногтях, но и частью большого принта. Ведь маленькой точкой можно разрисовать интересные узоры, мандалы, то есть придать рисунку глубокого смысла. Как такая идея маникюра? Она подобна тату: не только украшает тело, но и отображает что-то важное для его владельца. Эти идеи с Instagram вам точно понравится! Вдохновляйтесь и записывайтесь на прием, чтобы подарить вашим ноготкам такую красоту.