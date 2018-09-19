Макияж 2018: звезды рекомендуют использовать минимум косметики

В самом разгаре мировые недели моды, которые диктуют тренде также и в макияже. И хоть коллекции, которые сейчас показывают, относятся к сезону весна-лето 2019, некоторые модные новинки можно на себя примерить уже сейчас. Например, макияж. Как краситься, чтобы было и модно, и актуально?

Новое веяние "макияж без макияжа" подхватили и украинские знаменитости. Певица Надя Дорофеева недавно показала, как делает свой повседневный макияж, используя минимум косметики. Минимализма в макияже придерживается и певица Юлия Войс. "Чем больше мы наносим себе тональный крем, пудры, макияжа тем больше конечно соответственно мы усугубляем процесс увядания", – говорит певица.

Косметолог Татьяна Кушниренко напоминает, что кожа должна отдыхать от макияжа как минимум раз в неделю. "Есть много процедур и кремов, которые улучшают цвета кожи. Как правило пользуются косметикой почему? Для того что бы выровнять просто цвет кожи лица". Также в дни, когда кожа отдыхает от декоративной косметики, уместно обильное увлажнение и массаж.