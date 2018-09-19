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Макияж 2018: звезды рекомендуют использовать минимум косметики

Натуральный макияж
17:58 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Косметологи посоветовали отказаться от декоративной косметики и задуматься о натуральности.

В самом разгаре мировые недели моды, которые диктуют тренде также и в макияже. И хоть коллекции, которые сейчас показывают, относятся к сезону весна-лето 2019, некоторые модные новинки можно на себя примерить уже сейчас. Например, макияж. Как краситься, чтобы было и модно, и актуально?

Новое веяние "макияж без макияжа" подхватили и украинские знаменитости. Певица Надя Дорофеева недавно показала, как делает свой повседневный макияж, используя минимум косметики. Минимализма в макияже придерживается и певица Юлия Войс. "Чем больше мы наносим себе тональный крем, пудры, макияжа тем больше конечно соответственно мы усугубляем процесс увядания", – говорит певица.

Косметолог Татьяна Кушниренко напоминает, что кожа должна отдыхать от макияжа как минимум раз в неделю. "Есть много процедур и кремов, которые улучшают цвета кожи. Как правило пользуются косметикой почему? Для того что бы выровнять просто цвет кожи лица". Также в дни, когда кожа отдыхает от декоративной косметики, уместно обильное увлажнение и массаж.

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Новости шоу бизнеса, Декоративная косметика, Макияж, Мода, Натуральность, Натуральный макияж.
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