Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью

В списке ключевых трендов сезона - тренчкот в классических бежевых оттенках, а также пиджак с поясом на талии из 90-х. Менее неожиданными трендами в отношении осенней верхней одежды стали костюмные оверсайз-пиджаки и объемные пальто в пол, продолжающие тему дерзкой маскулинности.

Проанализировав рекомендации авторитетных стилистов и осенние коллекции популярных брендов, назовем верхнюю одежду, которая станет удачным дополнением сезонного гардероба.

Оверсайз-пиджак

Маскулинные пиджаки признаны ключевым трендом осени 2018. Фэшн-критики отмечают, что в этом сезоне стоит обратить внимание на шерстяные пиджаки в клетку и однотонные оверсайз-пиджаки в бежевом, коричневом и песочном цвете.

Тренчкот

Тренч также входит в список главных трендов этого сезона. Тренчкоты этой осенью можно увидеть на звездах street style хроник, а также в гардеробах мировых знаменитостей, которые выбирают, как классические модели тренча, так и его обновленные версии – например, с объемными и удлиненными рукавами, массивными плечами или кокетливыми воланами, рюшами и оборками.

Длинное пальто

Длинное пальто – еще один абсолютный must have этой осени. Модные эксперты отмечают, что в тренде, как классика из кашемира или шерсти, так и более футуристичные варианты длинного пальто, например, из плащевки или тяжелого габардина.

Пиджак с поясом на талии

Неожиданно вернулся в моду пиджак с поясом на талии. В современной моде этот сезонный тренд из 90-х обещает остаться надолго, отмечают фэшн-эксперты, ссылаясь на коллекции авторитетных Домов моды сезона весна 2019, где можно встретить джинсовые куртки, грубые оверсайз-жакеты и даже бомберы с тонким поясом на талии.

Именно поэтому стилисты называют пиджак с поясом выгодной инвестицией и рекомендуют дополнить этим трендом свой гардероб, ведь он будет актуален и в следующем году.