Макияж 2018: осенние тренды, о которых должна знать каждая красавица

Осень уже во всю показывает свой нрав. Прошло бабье лето - остались дождь и холодное утро. Со сменой гардероба каждой моднице пришлось пересмотреть свою косметичку, отметив табу на холодное время года. А на что-же стоит обратить внимание?

Естественность - это главный тренд осени. Так-что выбор базового макияжа должен быть тщательным. Легкая тоналка, идеально подобрана румяна и здоровая кожа. Да, в первую очередь, стоит позаботится о здоровье, ведь никакой макияж не скроет нездоровую бледность, мешки под глазами, сыпь или прыщи.

Стоит отказаться от татуажа. Осенью 2018 любой татуаж, особенно бровей, считается моветоном.

Обратите внимание на эффект влажного лица, который стал актуальным в этом сезоне.

Акцент глаз.

Для повседневного макияжа обратите внимание на пастельные тона: беж, розовый, светло-голубой. Если настроение игривое, то блестки идеально создадут нужное настроение. А также бронзовый и золотистый.

Для вечернего настроения можно обыграть фиолетовый, лавандовый и нежно-сливовый.

Стрелки - это классика. Кокетливые стрелки держат свои позиции, к тому же расширяют свою цветовую палитру. Актуальными стали синий, бирюзовый.

Мода 2018: стильные стрижки, которые подойдут женщинам за 40 (Фото) С тушью нужно быть очень осторожным - она должна почти не видной. Девушкам с шикарными ресницами от природы, стоит и вовсе отказаться от этой составляющей макияжа.

Румяной создайте высокие скулы, которые в тренде осени 2018.

Экспериментируйте и помните, что макияж должен подчеркнуть естественную красоту.