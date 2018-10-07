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Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)

Смотрите фото (41)
Маникюр
11:53 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Коллекция фото модного осеннего маникюра, которая пригодится каждой девушке.

Эти благородные оттенки лучше всего оставлять "чистыми", не смешивая с другими цветами.

Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото) Читать полностью

Например, однотонное матовое покрытие, лунный маникюр или цветной французский маникюр. Если уж очень хочется рисунок на ногтях, то лучше декорировать один ноготок с помощью аппликации или росписи на осеннюю тематику.

Для создания модного осеннего маникюра прекрасно подойдет золотое (золотой маникюр), медное или бронзовое покрытие ногтей. Это может быть фольгирование, маникюр с блестками или стразами, которые будут переливаться на солнце. Альтернативным вариантом может быть лак с наполнителем или перламутром.

Осенний маникюр 2018: лучшие идеи дизайна ногтей в осенних оттенках (Фото)

Осенний маникюр 2018: идеи модного дизайна ногтей в белом цвете (Фото)

 

Осенний маникюр просто немыслим без этих оттенков. Вот только холодные желтые оттенки, которые были так популярны летом, лучше заменить на более теплую цветовую гамму, дизайн ногтей при этом может быть разным.

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