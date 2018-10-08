Маникюр 2018: креативные идеи для ярких личностей (Фото)

Каждая девушка особенная, но есть один тип, который требует к себе особого внимания. Это творческие и нестандартные натуры. Такие девушки непредсказуемы и загадочны, нежные и дерзкие, чувственные и дикие. Именно поэтому классический или однотонный маникюр им совершенно не подходит! Ведь он не раскрывает их характер. Наша подборка все исправит: она призвана угодить каждой яркой натуре.

Геометрия и минимализм

Для любительниц изысканной каждой детали

Варианты совершенного маникюра. Когда дизайн это последнее, что может украсит женщину, ведь ее харизма настолько яркая, что затмевает все!

Для страстных чертовок...

Каждая жизнерадостная натура оценит такой дизайн

Для мечтательниц

Для тех, кто скучает по лету или уже смирился с осенью

Каждая женщина по своей природе многогранна, поэтому маникюр часто ищет под настроение. Оригинальные идеи понравятся особенно тем, кто ищет чего-нибудь нового. Такой дизайн, который раскроет женщину со всех сторон.