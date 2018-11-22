Праздничное настроение: примеры новогоднего дизайна ногтей 2019 (Фото)

В предвкушении зимних праздников мы каждый раз ждём волшебства. И, конечно, Новый год – это самый долгожданный и необыкновенный праздник, к которому все готовятся тщательным образом, продумывая до мелочей каждую деталь.