Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)

Новости шоу бизнеса: Какой маникюр стоит выбрать овну, тельцу, рыбам и другим знакам зодиака.

Маникюр для твоего знака зодиака способен принести удачу во всех начинаниях, как утверждают астрологи, и как нельзя лучше подойдет именно тебе. Предлагаем Вам узнать побольше о предпочтениях знаков зодиака.

Овен

Овен - дитя огненной стихии. Он очень любит приключения. Прирожденный борец! Его палитра - красный, желтый и все оттенки в диапазоне между ними. Маникюр для Овна: за основу берут oгненно-красный лак. Зодиакальный знак рисуют оранжевым цветом. Дав лаку чуть-чуть подсохнуть, точно по ветвистым рожкам наклеивают блестящие золотые камешки, и фиксируют бесцветным лаком.

Телец

Телец - знак Земли. Зодиакальный гороскоп предлагает ему ориентироваться на розовый, зеленый, нежно-и темно-голубой цвета. Маникюр для Тельца: в качестве основы - розовый лак. Знак Тельца - стилизованная голова быка. Ее изображают очень просто: в виде круга и полукруга. Чтобы намекнуть на некоторую меркантильность представителей этого знака, можно усложнить дизайн металлическими пластиночками. Композицию фиксируют бесцветным лаком.

Близнецы

Близнецы - знак Воздуха, и свобода необходима им как воздух. Цветовая палитра Близнецов: серебряный, белый, светло-голубой, оранжевый, все оттенки желтого. Маникюр для Близнеца: в качестве фонового лака отлично подойдет серебряный. Символ Близнецов наносят голубым перламутровым лаком и украшают камешками для нейл-арта. Сверху - бесцветный лак.

Рак

Рак - личности творческие, любители путешествовать и вообще вести активный образ жизни. Маникюр для Рака: ногти покрывают нежным розовым лаком. Не дав ему до конца высохнуть, с помощью маленьких "бриллиантиков" воспроизводят символ знака. Когда рисунок будет готов, покрывают его густым слоем прозрачного лака, чтобы закрепить и работу, и бриллиантики.

Лев

Рожденные под знаком Огня и под покровительством Солнца, гордые и щедрые, Львы не выносят ничего мелкого. Маникюр для Льва: поскольку Львы любят солнце, то в качество фона используют, конечно, оранжевый лак (альтернатива - красный). Потом приступают к pиcунку. Для полноты изображения используют "золотые" камешки и металлические "жемчужинки". Затем фиксируют композицию толстым слоем прозрачного лака. Вместо просто прозрачного можно использовать прозрачный золотистый.

Девы

Девы - прирожденные реалисты. Маникюр для Девы: поскольку Дева - знак Земли, за основу берут темно-коричневый лак или другой лак темного тона. С помощью тоненькой кисточки рисуют зодиакальный символ. Можно выложить этот символ еще и камешками для нейл-арта, которые закрепляют в еще влажном лаке. После того, как композиция будет полностью готова, ее фиксируют толстым слоем прозрачного лака.

Весы

Представителям этого знака приписывают большую фантазию, необыкновенную дипломатическую гибкость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Маникюр для Весов: сначала ногти покрывают бежевым лаком и дожидаются, пока он высохнет. Потом наклеивают серебряную или золотую самоклеющуюся бумажку - с ее помощью будет проще воспроизвести зодиакальный символ и покрывают прозрачным лаком то, что удалось сделать.

Скорпион

Воле и энергии Скорпиона завидуют все. Маникюр для Скорпиона: как истинный знак Воды, Скорпион обязан взять за основу темно-голубой лак. Если этот цвет кажется чересчур броским, ему предпочитают более спокойный. Главное, чтобы он был из сине-голубой палитры. После нанесения фонового лака (не дожидаясь, пока он высохнет) на ногти сажают маленькие белые "жемчужины" или блестящие камешки для нейл-арта. Если у Скорпиона возникает впечатление, что блестящих акцентов недостаточно, он может добавить жемчужинок - уже после того, как лак подсохнет. В заключение все фиксируют бесцветным лаком.

Стрелец

Стрелей - знак Огня. Он обожает путешествия, перемены и интересные знакомства. Маникюр для Стрельца: в качестве фонового лака отлично подойдут темно-синий, фиолетовый и пурпурный тона. Считается, что это любимые цвета Стрельцов. Когда основа высохнет, на ногти наносят символ Стрельцов, сооружая его с помощью самоклеящихся ленточек для нейл-арта. Кончик стрелки раскрашивают серебряной краской или дополняют серебряной ленточкой. Главное - не забыть, что при работе с самоклеящимися ленточками основа должна быть абсолютно сухой. И закрепить все бесцветным лаком.

Козерог

Козероги - существа терпеливые и постоянные, настойчивые, упорные, прилежные и честолюбивые. Зодиакальный гороскоп предписывает Козерогам цвета сдержанные и весомые одновременно: все оттенки коричневого, темно-зеленый, темно-серый, черный и фиолетовый. Маникюр для Козерога: ногти покрывают красным лаком и дают ему высохнуть. Для того, чтобы подчеркнуть земную стихию Козерога, рисуют на ногте знак Земли белым, черным и фиолетовым лаками. После того, как рисунок высохнет, его фиксируют перламутровым лаком-закрепителем.

Водолей

Водолей - знак воздушной стихии: раскованный и увлекающийся. Обладает сильно развитой интуицией. Его цвета - светло-голубой, интенсивный голубой, серый и цвет морской волны. Несколько драматический геометрический дизайн символизирует захватывающий образ жизни, который предпочитают представители этого знака. Маникюр для Водолея: в качестве основы используют голубой или светло-серый лак. Рисунок наносят темно-голубым, белым и черным лаком. Фиксируют рисунок бесцветным лаком.

Рыбы

Рыбы - романтики. Рыбы перламутровы и пастельны, их цвета водянисты: морская волна, ультрамарин, голубой. Маникюр для Рыб: рисунок довольно схематично обозначает двух Рыб, связанных элементом Воды. В качестве фона на ногти наносят перламутровый лак с голубоватым морозным оттенком. Рисуют ультрамарином, фиксируют бесцветным лаком.