Скачать
Вторник, 27.11.2018
Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ
Украина в ООН просит ужесточения санкций против РФ
ВМС Украины: захваченные матросы находятся под давлением ФСБ
ВМС Украины: захваченные матросы находятся под давлением ФСБ
ПСЖ определился с ценой за Неймара
ПСЖ определился с ценой за Неймара
Ученые нашли озон на Венере
Ученые нашли озон на Венере

Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)

Смотрите фото (14)
Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
09:21 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Какой маникюр стоит выбрать овну, тельцу, рыбам и другим знакам зодиака.

Маникюр для твоего знака зодиака способен принести удачу во всех начинаниях, как утверждают астрологи, и как нельзя лучше подойдет именно тебе. Предлагаем Вам узнать побольше о предпочтениях знаков зодиака.

Овен

Овен - дитя огненной стихии. Он очень любит приключения. Прирожденный борец! Его палитра - красный, желтый и все оттенки в диапазоне между ними. Маникюр для Овна: за основу берут oгненно-красный лак. Зодиакальный знак рисуют оранжевым цветом. Дав лаку чуть-чуть подсохнуть, точно по ветвистым рожкам наклеивают блестящие золотые камешки, и фиксируют бесцветным лаком.

 Телец

Телец - знак Земли. Зодиакальный гороскоп предлагает ему ориентироваться на розовый, зеленый, нежно-и темно-голубой цвета. Маникюр для Тельца: в качестве основы - розовый лак. Знак Тельца - стилизованная голова быка. Ее изображают очень просто: в виде круга и полукруга. Чтобы намекнуть на некоторую меркантильность представителей этого знака, можно усложнить дизайн металлическими пластиночками. Композицию фиксируют бесцветным лаком.

 Близнецы

Близнецы - знак Воздуха, и свобода необходима им как воздух. Цветовая палитра Близнецов: серебряный, белый, светло-голубой, оранжевый, все оттенки желтого. Маникюр для Близнеца: в качестве фонового лака отлично подойдет серебряный. Символ Близнецов наносят голубым перламутровым лаком и украшают камешками для нейл-арта. Сверху - бесцветный лак.

 Рак

Рак - личности творческие, любители путешествовать и вообще вести активный образ жизни. Маникюр для Рака: ногти покрывают нежным розовым лаком. Не дав ему до конца высохнуть, с помощью маленьких "бриллиантиков" воспроизводят символ знака. Когда рисунок будет готов, покрывают его густым слоем прозрачного лака, чтобы закрепить и работу, и бриллиантики.

Зимний маникюр 2018: красивые идеи маникюра с праздничным дизайном (Фото)

 Лев

Рожденные под знаком Огня и под покровительством Солнца, гордые и щедрые, Львы не выносят ничего мелкого. Маникюр для Льва: поскольку Львы любят солнце, то в качество фона используют, конечно, оранжевый лак (альтернатива - красный). Потом приступают к pиcунку. Для полноты изображения используют "золотые" камешки и металлические "жемчужинки". Затем фиксируют композицию толстым слоем прозрачного лака. Вместо просто прозрачного можно использовать прозрачный золотистый.

 Девы

Девы - прирожденные реалисты. Маникюр для Девы: поскольку Дева - знак Земли, за основу берут темно-коричневый лак или другой лак темного тона. С помощью тоненькой кисточки рисуют зодиакальный символ. Можно выложить этот символ еще и камешками для нейл-арта, которые закрепляют в еще влажном лаке. После того, как композиция будет полностью готова, ее фиксируют толстым слоем прозрачного лака.

 Весы

Представителям этого знака приписывают большую фантазию, необыкновенную дипломатическую гибкость и умение находить компромисс в трудных ситуациях. Маникюр для Весов: сначала ногти покрывают бежевым лаком и дожидаются, пока он высохнет. Потом наклеивают серебряную или золотую самоклеющуюся бумажку - с ее помощью будет проще воспроизвести зодиакальный символ и покрывают прозрачным лаком то, что удалось сделать.

 Скорпион

Воле и энергии Скорпиона завидуют все. Маникюр для Скорпиона: как истинный знак Воды, Скорпион обязан взять за основу темно-голубой лак. Если этот цвет кажется чересчур броским, ему предпочитают более спокойный. Главное, чтобы он был из сине-голубой палитры. После нанесения фонового лака (не дожидаясь, пока он высохнет) на ногти сажают маленькие белые "жемчужины" или блестящие камешки для нейл-арта. Если у Скорпиона возникает впечатление, что блестящих акцентов недостаточно, он может добавить жемчужинок - уже после того, как лак подсохнет. В заключение все фиксируют бесцветным лаком.

 Стрелец

 

Стрелей - знак Огня. Он обожает путешествия, перемены и интересные знакомства. Маникюр для Стрельца: в качестве фонового лака отлично подойдут темно-синий, фиолетовый и пурпурный тона. Считается, что это любимые цвета Стрельцов. Когда основа высохнет, на ногти наносят символ Стрельцов, сооружая его с помощью самоклеящихся ленточек для нейл-арта. Кончик стрелки раскрашивают серебряной краской или дополняют серебряной ленточкой. Главное - не забыть, что при работе с самоклеящимися ленточками основа должна быть абсолютно сухой. И закрепить все бесцветным лаком.

 Козерог

Козероги - существа терпеливые и постоянные, настойчивые, упорные, прилежные и честолюбивые. Зодиакальный гороскоп предписывает Козерогам цвета сдержанные и весомые одновременно: все оттенки коричневого, темно-зеленый, темно-серый, черный и фиолетовый. Маникюр для Козерога: ногти покрывают красным лаком и дают ему высохнуть. Для того, чтобы подчеркнуть земную стихию Козерога, рисуют на ногте знак Земли белым, черным и фиолетовым лаками. После того, как рисунок высохнет, его фиксируют перламутровым лаком-закрепителем.

 Водолей

 

Водолей - знак воздушной стихии: раскованный и увлекающийся. Обладает сильно развитой интуицией. Его цвета - светло-голубой, интенсивный голубой, серый и цвет морской волны. Несколько драматический геометрический дизайн символизирует захватывающий образ жизни, который предпочитают представители этого знака. Маникюр для Водолея: в качестве основы используют голубой или светло-серый лак. Рисунок наносят темно-голубым, белым и черным лаком. Фиксируют рисунок бесцветным лаком.

 Рыбы

Рыбы - романтики. Рыбы перламутровы и пастельны, их цвета водянисты: морская волна, ультрамарин, голубой. Маникюр для Рыб: рисунок довольно схематично обозначает двух Рыб, связанных элементом Воды. В качестве фона на ногти наносят перламутровый лак с голубоватым морозным оттенком. Рисуют ультрамарином, фиксируют бесцветным лаком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (14)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Instagram, Знаки Зодиака, Стиль, Фото, Зодиак, Идеи маникюра, Стильный маникюр, Модный маникюр, Мода 2018, Дизайн ногтей, маникюр 2018, Идеи дизайна ногтей, идеи для маникюра, Дизайн ногтей 2018, Красный маникюр, Повседневный маникюр, Маникюр на каждый день, Модный дизайн ногтей, маникюр 2019, Маникюр 2018-2019, Маникюр по знаку Зодиака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
03 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
04 Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
05 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР
Манафорта обвинили во лжи Мюллеру и ФБР
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Итоги 26 ноября: военное положение в Украине, дата выборов, победа Ощадбанка
Итоги 26 ноября: в Украине ввели военное положение
Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
Маникюр по знаку Зодиака: модные идеи дизайна ногтей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь