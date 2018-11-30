Маникюр 2018: интересные идеи дизайна на короткие ногти (Фото) Стилисты утверждают, что короткий маникюр займет лидирующие позиции в модных тенденциях 2019 года, поскольку он универсален и уместен для любого образа. При создании очаровательного дизайна ногтей можно воспользоваться любой техникой и использовать различные элементы декора. Красивые и ухоженные короткие ногти актуальны в любое время года и безупречно смотрятся в любых тонах.