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Пятница, 30.11.2018
Маникюр 2018: интересные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)
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Маникюр 2018: интересные идеи дизайна на короткие ногти (Фото)

Стилисты утверждают, что короткий маникюр займет лидирующие позиции в модных тенденциях 2019 года, поскольку он универсален и уместен для любого образа. При создании очаровательного дизайна ногтей можно воспользоваться любой техникой и использовать различные элементы декора. Красивые и ухоженные короткие ногти актуальны в любое время года и безупречно смотрятся в любых тонах.
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