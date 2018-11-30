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Некомфортная одежда, которая выглядит очень привлекательно в магазинах

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Некомфортная одежда, которая выглядит очень привлекательно в магазинах
13:07 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Mintel, британская компания, которая проводит маркетинговые исследования, обнаружила, что 44% женщин ненавидят делать покупки.

Но даже если вам нравится ходить по магазинам, ваши покупки могут часто быть импульсивными. Это потому, что весело покупать вещи, которые вам нравятся, не тратя много времени в магазине. Но стильные вещи зачастую неудобные. Какие предметы одежду вы должны избегать, чтобы избежать чувства сожаления после покупки?

Приятно носить легкие брюки, когда наступает летний сезон. К сожалению, нижнее белье часто видно при ношении таких. И это просто не круто.

Выбирая плотное платье из тонкого трикотажа, мы представляем себя такими высокими и стройными. Мы можем даже заставить себя выглядеть так, делая прямую спину и втягивая живот. Таким образом, мы выглядим прекрасно! Тем не менее, практически невозможно сохранять такой вид постоянно. В какой-то момент вы расслабитесь, и трикотаж сразу же выделит естественные кривые тела, которые, вероятно, должны быть скрытыми.

Топы и платья с открытыми плечами выглядят очень женственными и романтичными. Выбирая такие платья, мы не думаем о суровой реальности, с которой нам придется столкнуться в первый же день ее ношения.

Даже если у вас красивое тело, не покупайте слишком короткие вещи. Шорты и платья ультракороткой длины действительно непрактичны — очень тяжело сидеть или даже согнуться, нося такую одежду.

Это еще одна одежда, которая подчеркивает женские изгибы, но вызывает много проблем.

Мы не можем отрицать, что одежда, украшенная стильным и сложным декором, действительно красива и уникальна — если мы не говорим о знаменитых китайских дизайнерах или нижнем белье. И мы не говорим о вечерних платьях, которые вы носите только один раз. В этом случае вещи с большим количеством украшений могут выглядеть великолепно. Но для одежды, которую вы носите каждый день, это слишком много.

Когда вы выбираете более дешевую одежду, вы приобретаете массу проблем.

Белоснежная одежда может вызвать множество потенциальных проблем. Например, ваши зубы могут выглядеть желтоватыми, если вы носите что-то совершенно белое. И если вы хотите носить 2 белых вещи вместе, они могут не идеально сочетаться.

Даже самые маленькие волосы и ворс прекрасно видны на черной одежде.

Кожаные леггинсы стали анти-трендом. И есть причина для этого: они не только слишком вульгарны, но и вызывают раздражающий звук.

Обувь, создающая скрипучие звуки, ужасна! Звук, сопровождающий каждый сделанный вами шаг, неприятен. Вот почему вы должны выбрать менее блестящую, более удобную обувь.

Модный образ, цвет или силуэт могут быть настолько несовместимыми с вашей формой тела, что они будут выглядеть плохо, независимо от того, где вы их носите. 

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Мода, Фигура, Вещи, Проблемы, Предметы одежды, Некомфортные вещи.
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