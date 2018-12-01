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Мода 2019: самая странная зимняя новинка 2019 года

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Мода 2019: самая странная зимняя новинка 2019 года
15:37 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Дизайнеры уже не знают, как удивить искушенных модников, но всегда можно придумать что-то такое, к чему другие ранее не додумались.

Чего только не предлагают современные дизайнеры! Уже и не знают, как удивить искушенных модников. Но всегда можно придумать что-то такое, к чему другие ранее не додумались. Вот вам реальный пример.

Французский бренд Moncler представил на суд платье-пуховик, цена которого ну совсем не маленькая. За такой страшненький наряд модные дизайнеры просят почти 3000 долларов.

Платья сшиты из специальной ткани, которая дает лакированный отблеск. Есть несколько вариантов этого зимнего наряда - с перчатками, с дутым пиджаком, а также со специальной накидкой.

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Мода, Стиль, Зима, Платья, Пуховики, мода 2019.
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