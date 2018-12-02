Индийские сари, которые подойдут любой современной девушке (Фото) Что может сделать женщина из простого куска ткани? Разумеется, великолепный наряд. Причем для этого у нее будет не один, а целых 20 способов – примерно столько вариантов одевания сари сегодня известно. Считается, что этот вид бесшовной одежды является одним из наиболее древних, он ведет свое происхождение еще от простых набедренных повязок и упоминается во многих старинных источниках. Современные сари иногда являются настоящими произведениями искусства.