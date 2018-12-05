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Маникюр 2019: милые листья украсят ваши ноготки (Фото)
Одна из самых излюбленных тематик в дизайне ногтей — это роспись в виде красивых желто-красных листьев. Опытным мастерам эти рисунки даются легко. Новички же пользуются всевозможными подручными средствами для быстрого оформления ногтей. К примеру, сейчас очень популярны водные наклейки, которыми очень легко пользоваться, а дизайн получается очень даже красивый.
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